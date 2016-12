Venezia, scoperti diversi bed and breakfast non autorizzati

Decine di bed and breakfast e appartamenti in affitto per turisti in pieno centro a Venezia erano completamente sconosciuti al fisco e operavano senza alcuna autorizzazione. Li hanno scoperti gli uomini della guardia di finanza e quelli della polizia municipale, che hanno eseguito un centinaio di perquisizioni. L'indagine, che era iniziata nel settembre del 2015, ha consentito di scoprire strutture non in regola anche in altre città italiane.