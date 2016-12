Venezia, sci nautico nella Giudecca: tassista nei guai

A chi non piacerebbe provare l'ebbrezza di fare sci nautico nei canali di Venezia? Impresa impossibile, la risposta. Non lo è stato però per un turista che ha potuto realizzare questo folle sogno lungo la Giudecca, in pieno centro, grazie a un tassista che si è prestato alla cosa. La violazione, però, non è sfuggita all'occhio delle telecamere di controllo della velocità, installate dal Comune e seguite dalla polizia locale. Non è servito molto tempo ai vigili per identificare il tassista, che ora rischia grosso: lunga sospensione o revoca della licenza.