Venezia, ripristinato il tornello rimosso dai no global

Dopo avere divelto la struttura, i no global l'hanno spostata di lato, sempre a Piazzale Roma, coprendola con uno striscione sul quale, tra l'altro, campeggia lo slogan "Venezia non è una riserva, non siamo in via di estinzione".



"Questi check point sono la dimostrazione della volontà di questa amministrazione di trasformare definitivamente Venezia in un parco a tema. Sono il simbolo della decisione di pensare alla nostra città come a uno spazio inabitato, solamente a uso turistico, da sfruttare e mettere a valore", ha detto un attivista al megafono. "Abbiamo bisogno di case e politiche per agevolare la residenza, non di check point alle porte della città", ha aggiunto.



"Ripristinato il varco" - E' stato ripristinato il varco installato dal Comune. Il sindaco Luigi Brugnaro ha voluto compiere una visita anche alla vicina sede della polizia municipale dove è in funzione una centrale operativa con una decina di schermi che monitorano, attimo per attimo, l'affluenza di visitatori. In caso di sovraffollamento i due varchi (l'altro è posto ai piedi del Ponte degli Scalzi) saranno chiusi ai turisti, ai quali saranno suggeriti percorsi alternativi. Le forze dell'ordine invieranno alla Procura un rapporto su quanto avvenuto.