Venezia, rapinatore incastrato per "somiglianza con Pippo Franco"

18:18 - "Sono certissimo, perché assomiglia molto al comico Pippo Franco per la caratteristica prominente del proprio naso". Così il titolare di una gioielleria di Venezia ha riconosciuto uno dei rapinatori che lo avevano derubato. Il malvivente è stato arrestato. Tra le testimonianze che lo hanno portato in carcere anche quella di una donna che lo aveva descritto, invece, come "molto somigliante all'attore comico Massimo Ceccherini".

L'uomo, un milanese di 44 anni, difeso dall'avvocato Robert Ranieli, è accusato di aver partecipato con altre tre persone ad una rapina messa a segno a Stra (Venezia) lo scorso 3 gennaio.



Determinante per l'individuazione dell'uomo è stato il riconoscimento fotografico perché "i testi - si legge negli atti - avevano insistito su questo particolare della prominenza del naso". Un naso "pronunciato" che, tra l'altro, si poteva osservare, come spiega il giudice, anche nelle immagini "del sistema di videosorveglianza". I testimoni, in più, hanno messo a verbale che era "molto somigliante - scrive il gip - all'attore comico Massimo Ceccherini ed al presentatore Pippo Franco".