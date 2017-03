Venezia, rapina in San Marco coperta da fumogeni: panico in piazza

I malviventi sarebbero stati almeno due e sono riusciti a dileguarsi mescolandosi tra i turisti, mentre parte della piazza veniva avvolta dal fumo. Solo paura per l'ordigno tra i turisti, ma nessuno è rimasto ferito. A sventare la rapina sarebbe stato un turista seduto ad un tavolo del Caffè Quadri. "Il cliente - ha raccontato il maitre del locale - ha visto che mentre una persona ha creato un diversivo gettando un fumogeno in mezzo alla piazza, altre due volevano introdursi nella gioielleria. Ha iniziato a urlare, richiamando le forze dell'ordine. Grazie a lui si è evitato il peggio".



I carabinieri - presenti nell'area, come polizia e altre forze dell'ordine, in funzione anti-terrorismo - stanno raccogliendo testimonianze per risalire al numero preciso dei rapinatori e per capire se fossero armati. In corso anche l'esame delle videocamere di sorveglianza della zona.