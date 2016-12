Venezia, ragazzo si tuffa tra le gondole della Laguna Sul turismo irrispettoso ora si muove la Procura

Dopo le recenti polemiche sui turisti ubriachi e irrispettosi per le vie e i ponti di Venezia, arrivano altre immagini di maleducazione dalla laguna. Incurante del divieto, un ragazzo infatti è stato immortalato durante un tuffo tra le gondole, applaudito dai suoi stessi genitori. Anche questo caso è finito in fretta sui social network, riaccendendo le critiche da parte dei veneziani. A difesa del decoro urbano ora si muove anche la Procura, mentre il governatore Luca Zaia propone di punire i turisti con una sorta di Daspo, come avviene nel calcio.