Venezia, quattro ciclisti travolti da un'automobile: un morto

Quattro ciclisti sono stati travolti da un'automobile al Lido di Venezia e uno di loro è morto. La vittima è un veneziano di 65 anni, deceduto dopo il tentativo di rianimazione effettuato dal personale dell'ambulanza. Fra gli altri tre ciclisti una donna, 65 anni, è in gravi condizioni, ed è stata trasportata in eliambulanza all'ospedale di Mestre per essere operata d'urgenza.