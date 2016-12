07:45 - Il Centro previsioni maree del Comune di Venezia ha annunciato un innalzamento delle acque di 125 centimetri per le 9 di questa mattina. Si tratta - ha precisato un responsabile - di un fenomeno non eccezionale ma di una certa importanza (codice arancio), che potrebbe comportare l'allagamento di oltre un terzo della città, pur in assenza di pioggia.