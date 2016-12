Venezia, più controlli antiterrorismo: stop al velo integrale nei musei

Alla minaccia terrorismo Venezia risponde con un giro di vite sulle regole per l'accesso ai musei pubblici. Per entrare, d'ora in poi, bisognerà acconsentire a rendersi riconoscibili: niente burqa o niqab, dunque, ma nemmeno niente sciarpe e cappelli che coprano il volto, né - quando sarà il periodo - maschere di carnevale.



La decisione viene dal prefetto Domenico Cuttaia, che l'ha annunciata al termine della riunione di venerdì 4 dicembre del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. All'incontro erano presenti il procuratore aggiunto Adelchi d'Ippolito, responsabile delle inchieste antiterrorismo venete, e i direttori di soprintendenze e musei civici e statali.