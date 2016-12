Venezia, pilota sviene nella cabina di pilotaggio: scatta l'allarme

Il comandante ha un malore mentre è in volo, il copilota attiva il protocollo di sicurezza e si mette ai comandi per fare atterrare il velivolo all'aeroporto Marco Polo di Venezia. E' accaduto venerdì mattina, quando il pilota in seconda di un aereo della EasyJet, decollato da Londra con destinazione Creta, ha dato l'allarme, avvertendo che il suo collega era svenuto ai comandi e non poteva proseguire il viaggio. Nessun problema per i 170 passeggeri a bordo.