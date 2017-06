Venezia, migranti contro migranti: "No ai nuovi arrivi nel centro, siamo già in condizioni disumane"

La posizione del presidente Anci Decaro"Non bisogna più incappare in casi come quello di Cona, una cittadina di 3mila abitanti che di colpo si è vista arrivare 1.400 migranti: quella non è integrazione". E' duro il commento del presidente dell'Anci e sindaco di Bari Antonio Decaro, che vede l'Italia alle prese con un'emergenza sempre più grave. "Il problema dell'accoglienza è nazionale - ribadisce - e io sono convinto che la distribuzione vada fatta anche sul resto delle nazioni europee. Sulla base del numero di arrivi noi come Anci cerchiamo di collaborare, non è un atteggiamento buonista; cerchiamo di dare una mano per distribuire i migranti sul territorio, per non far cadere problema solo sui comuni che hanno aderito allo Sprar o che hanno un Cas sul proprio territorio. Ma chiarisco anche che non è un obbligo aderire allo Sprar. Abbiamo cercato di aiutare tanti sindaci, evitando casi limite come quelli di Cona, Bagnoli e tanti altri ancora".



La clausola di salvaguardia (tre migranti ogni 1.000 abitanti) "è frutto di un accordo importante con il Viminale, ma, ad esempio, in provincia di Roma in questo momento ci sono 250 comuni che non hanno nessuna accoglienza. E' solo un esempio. Noi spingiamo i prefetti a guardare anche altrove, come ho fatto per la città di Roma, che ha una pressione migratoria altissima".