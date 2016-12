Venezia, incidente a vaporetto

Un vaporetto dell'azienda pubblica di trasporti è andato a scontrarsi con la bricola di un imbarcadero a Venezia nel canale della Giudecca. Nell'urto alcuni passeggeri hanno riportato leggere ferite e, riferisce la capitaneria di Porto, sono stati soccorsi da personale del 118. Il mezzo non ha riportato gravi danni. La Capitaneria di Porto sta indagando per accertare la dinamica e le esatte cause dell'incidente.