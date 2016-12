Venezia, coppia indigente vive da mesi all'ospedale di Dolo: appello sul web

"Da due mesi viviamo qui all'ospedale di Dolo, seduti su una panchina - racconta Monica Salmaso in video caricato in Rete -. Siamo stati ospiti del Comune di Dolo, in una casa-famiglia, ma ci hanno fatti stare solo una settimana. Adesso siamo qui in ospedale".



La situazione è davvero drammatica. La coppia è costretta a vivere su una panchina e si lava utilizzando i bagni aperti al pubblico: "Tutti quanti hanno un aiuto, anche gli immigrati hanno una casa, hanno un letto, hanno tutto. Noi non abbiamo niente. Vi chiediamo solo di darci un piccolo aiuto. Il sindaco di Pianiga non ci aiuta più. gli assistenti sociali non ne parliamo... Vi prego, aiutateci".