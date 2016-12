Venezia, cede uno dei cassoni Mose: servono 10 milioni per ripararlo

Già al centro di una maxi inchiesta, che vede 135 tra funzionari pubblici, politici e imprenditori accusati di un giro di tangenti, il Mose torna nella bufera, questa volta per un intoppo tecnico. Uno dei cassoni, le pesanti strutture in cemento adagiate sul fondale delle bocche di porto tra mare e laguna su cui vengono adagiate le dighe mobili, si è danneggiato per l'eccessiva pressione di una gettata di calcestruzzo.