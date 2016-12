Venezia, auto contro un bar in centro per vendetta: arrestato 40enne

Dopo essere stato cacciato da un bar del centro di Caorle, in provincia di Venezia, una 40enne calabrese ubriaco e molesto è entrato nella sua Ford Focus, parcheggiata vicina, ha spinto il piede sull'acceleratore ed è piombato contro la struttura esterna del locale. Una volta uscito dall'auto che nell'attrito si è capovolta su due ruote, ha iniziato ad aggredire con un coltello i lavoratori dell'esercizio e chiunque gli si avvicinasse, ferendo 5 persone.

La scena non è passata inosservata e un carabiniere che era nei pressi del bar ha chiamato i rinforzi disarmando il 40enne ubriaco, un lavoratore stagionale residente a Trento, e lo ha portato in caserma. L'uomo è stato arrestato per tentato omicidio, lesioni gravi e resistenza a pubblico ufficiale.