Venezia, arrestato l'autista dell'Audi gialla usata ladri per furti nel nordest

In un caso, i banditi erano riusciti ad allontanarsi procedendo contromano in autostrada e uscendo al casello di Spinea (Venezia) sfondando la barriera di chiusura. L'uomo, nel quadro delle indagini coordinate dalla Procura di Venezia, è stato bloccato tramite il servizio di cooperazione internazionale del Ministero dell'Interno e con la collaborazione della polizia ellenica.



La "caccia" all'Audi gialla si era conclusa il 25 gennaio, quando a Olmè di Fonte (Treviso) era stata trovata la carcassa bruciata della vettura, ma non si era conclusa l'inchiesta per identificare i componenti della banda. Le indagini hanno così portato all'arresto di Vasil Rama, ritenuto il conducente dell'auto protagonista delle scorribande lungo le strade e autostrade del nordest. Rama è attualmente in custodia in un carcere greco.