Venezia, allarme bomba sul treno Annuncio stazione semina il panico

16:18 - Allarme bomba sul treno Frecciabianca 9732 in partenza da Venezia alle 15.20 e diretto a Torino. I passeggeri sono stati evacuati dal convoglio, sul quale sono saliti gli agenti della polizia ferroviaria per cercare di capire se a bordo sia effettivamente presente un ordigno. A lanciare l'allarme, scatenando il panico, è stato il personale della stazione che, attraverso gli altoparlanti, ha parlato di "attentato in corso".

A raccontare a Tgcom24 quanto accaduto è stato un testimone, presente in stazione al momento dell'annuncio.



Al momento non risulta comunque attivata alcuna procedura di sicurezza.