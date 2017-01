Venezia, a fuoco le luci di Natale: villetta in fiamme, morti due coniugi

Un incendio ha distrutto un'abitazione a Stra , nel Veneziano , uccidendo la coppia di coniugi che vi abitava. Le fiamme si sono sviluppate in una villetta a schiera e hanno avvolto l'intera abitazione con il tetto in legno. Quando i vigili del fuoco sono riusciti a domare le fiamme, hanno trovato all'interno le due vittime del rogo: la donna, insegnante d'inglese, era a letto al piano superiore, il marito al piano terra.

A innescare l'incendio sarebbero state le luci di Natale. Le vittime sono due sessantenni di origine straniera, ma cittadini italiani da anni perché innamorati dell'Italia, anzi del Veneto: Stefan Gray di origine tedesca e Patricia Kclain nata in California. In quella casa avevano trovato il loro 'buen retiro'. Lasciano una figlia e tre nipoti. L'incendio è scoppiato verso l'alba e la piccola casetta è stata avvolta dalle fiamme. L'uomo, in un primo momento era riuscito a uscire dall'abitazione, poi però ha deciso di rientrare per cercare di salvare la moglie. Il tetto in legno, ormai distrutto, l'ha però travolto, uccidendolo.