Venezia, 73enne uccide la convivente di 66 anni e poi tenta il suicidio

Gianfranco Zichele, il nipote del 73enne, ha raccontato che suo zio "viveva quasi isolato in casa con la sua compagna, curava la terra dopo una vita passata all'estero, soprattutto in Libia. La pensione gli garantiva una vita dignitosa, ma ultimamente era giù forse perché non vedeva miglioramenti nella sua malattia e perché non gli avevano rinnovato la patente".



Il nipote ha inoltre confermato che Pavan, poco prima di compiere il tragico gesto, aveva provato a telefonargli ma lui aveva il telefono staccato. Il 73enne ha allora chiamato un altro nipote, che si è precipitato al casale dello zio. "Quando lo ha sentito arrivare - ha proseguito Zichele - si è sparato alla testa".