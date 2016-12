Veneto, vittima di trasfusione infetta 32 anni fa: è morto di Hiv

11:50 - Mauro Barzon, un 54enne residente a Tombelle di Vigonovo, nel Veneziano, era stato vittima nel 1982 di una trasfusione infetta in ospedale. Aveva contratto una grave forma di Hiv, il virus responsabile dell'Aids, che l'ha portata alla morte. Barzon, che ha vissuto per oltre trent'anni consapevole della sua condizione di "condannato a morte", da lungo tempo era in attesa di un trapianto di fegato.

Nei giorni scorsi, riporta il Gazzettino, i medici avevano eseguito alcuni esami clinici e le sue condizioni erano risultate più gravi del previsto per la comparsa di una ulteriore e altrettanto grave malattia. La malattia gli era stata riconosciuta dopo essersi sposato e avere avuto due figli. Da pochi anni gli avevano finalmente riconosciuto una pensione di invalidità e un indennizzo per la trasfusione infetta di 250 euro al mese.