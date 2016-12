Veneto, sgominata banda criminali

07:33 - I carabinieri di Venezia hanno sgominato una presunta associazione criminale dedita ai furti in abitazione, in esercizi commerciali e agli assalti ai bancomat in tutto il nord-est. Eseguiti arresti e perquisite diverse abitazioni e ditte specializzate nel commercio di materiale ferroso e prezioso. Le indagini hanno consentito di individuare una presunta associazione per delinquere italo-moldava che avrebbe messo a segno una quarantina di colpi.