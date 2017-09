Veneto, scontro fra tir sull'A4: un morto e due feriti

Un grave incidente si è verificato in Veneto lungo l'autostrada A4 tra i caselli di Cessalto e San Stino di Livenza al km 437 in direzione Trieste. Tre i tir coinvolti: un autista è deceduto, un altro è rimasto ferito insieme a un minore che viaggiava con lui. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i mezzi pesanti. Il tratto autostradale interessato dall'incidente è stato riaperto intorno alle 19.30.