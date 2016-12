L`indagine, diretta dalla Procura di Roma, ha fatto luce su plurime condotte di ostacolo ai danni di Bankitalia e Consob. In particolare sono contestate una serie di operazioni (cosiddette "baciate") in virtù delle quali era la stessa banca a finanziare importanti clienti perché gli stessi acquistassero azioni del medesimo istituto di credito. Sono state anche eseguite perquisizioni domiciliari nei riguardi di 14 indagati.



"Parcheggi" temporanei di titoli - Tale sistema di acquisto di titoli prevedeva anche l'"arruolamento" di compiacenti investitori, disponibili a intestarsi temporaneamente ingenti quote di obbligazioni subordinate, sollevando la banca dall'onere di detrarne il controvalore dal patrimonio di vigilanza, come invece prescritto dalla Banca d'Italia. Anche in questi casi si trattava, in pratica, di veri e propri "parcheggi" temporanei di titoli che, in realtà, rientravano nella titolarità dell`emittente, Veneto Banca.