Vedelago, un 16enne annega in un bacino artificiale nel Trevigiano

Un ragazzo di 16 anni, di origini extracomunitarie ma da tempo residente in Italia con la famiglia, è annegato nelle acque di un bacino artificiale nei pressi di Vedelago, nel Trevigiano. Il giovane, assieme a un amico, si era recato nell'area delle cave di via ca' matta. Forse per fuggire alla calura, avrebbe deciso di fare un bagno ma ad un certo punto è scomparso. Immediato l'allarme lanciato dall'amico, ma per il ragazzo non c'è stato nulla da fare.