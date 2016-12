Valeria, martedì i funerali con rito civile Renzi: "Dai Solesin esempio di dignità"

Il presidente del Consiglio ha dedicato un pensiero anche alla giovane ricercatrice, lasciando un messaggio sul registro degli ospiti della camera ardente: "Ciao Valeria, grazie per la tua testimonianza di cittadina e giovane donna".



Il padre di Valeria ha invece affermato: "Vogliamo testimoniare un impegno nel senso della solidarietà, del coraggio, della voglia di andare avanti migliorando noi stessi e il mondo che ci circonda, una cosa che mia figlia aveva molto presente" E ancora: "Quando mi capita di pensare a cosa ho perso, il cuore mi si chiude e mi prende la commozione. Sono giorni molto pesanti per me".



Nel nuovo giorno di camera ardente a Ca' Farsetti una fila ininterrotta di persone si è formata fin dal primo mattino per dare l'ultimo saluto alla 28enne. A Venezia presente anche la presidente della Camera, Laura Boldrini. Martedì sarà invece la volta di Sergio Mattarella.