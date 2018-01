Valeggio sul Mincio, identificato il corpo della donna fatta a pezzi

E' stato identificato il corpo della donna fatto a pezzi con una sega a motore trovato il 30 dicembre, sparpagliato in una decina di sezioni, in un campo di ulivi a Valeggio sul Mincio, nel Veronese. Si tratta di una marocchina di 46 anni, regolare in Italia e che abitava a Verona guadagnandosi da vivere con lavori saltuari, come badante e addetta alle pulizie. Era separata da tempo dal marito, che ora gli investigatori stanno cercando.