Vaccini, corteo "no vax" a Treviso: solidarietà a medico radiato

Manifestazione in favore della libertà di vaccinazione sabato a Treviso, dove molte famiglie con figli provenienti da diverse città del Nord-est sono scese in piazza per esprimere solidarietà a Roberto Gava, il medico veneto noto per le posizioni "no vax" radiato ad aprile dall'Ordine dei Medici di Treviso. "Libertà di scelta vaccinale e terapeutica" e "Libertà di informazione" recitavano alcuni striscioni.