Uomo ucciso nel Trevigiano, fermati la convivente e il suo ex marito

Durante l'interrogatorio hanno ammesso le proprie responsabilità nel delitto di Vito Lombardi la convivente e il suo ex marito. I due, Vania Lazzarato, 42 anni, e Amedeo Bonan, 53 anni, sono stati sottoposti a fermo per omicidio volontario. L'uomo è stato trovato morto in un canale di irrigazione a Villorba (Treviso). Il movente ruoterebbe attorno al possesso dell'abitazione dove la vittima, disoccupata, viveva con la donna.