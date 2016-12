Uomo trovato morto in residence

Un uomo di 59 anni, Romano Perantoni, è stato trovato morto all'interno della sua abitazione in un residence a Pastrengo, in località Tacconi, nell'entroterra gardesano. La vittima avrebbe delle ferite alla testa. I carabinieri di Peschiera del Garda ritengono molto probabile l'ipotesi dell'omicidio. Perantoni era già noto alle forze dell'ordine e a luglio 2014 era stato arrestato per vicende legate allo spaccio di droga.