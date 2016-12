Turco con machete arrestato a Venezia, condannato a un anno e 8 mesi

E' stato condannato per direttissima a un anno e otto mesi il 23enne turco che era stato bloccato a Venezia dalla polizia davanti alla stazione con un machete e un sampietrino nello zaino mentre pregava con gesti enfatici. L'uomo è stato portato in un centro di identificazione ed espulsione. La condanna è scattata per false attestazioni a pubblico ufficiale, perché aveva documenti d'identità falsi.