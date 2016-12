Dieci minori afghani, dell'età di 16 anni, sono stati trovati nascosti in un container su una nave arrivata al porto di Venezia da Patrasso, Grecia. I ragazzi, in buone condizioni di salute, sono stati trasferiti in una comunità del Veneziano. E' stato uno dei giovani, l'unico che parlava inglese, a chiamare col proprio telefonino cellulare il 112, chiedendo aiuto.