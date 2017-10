Treviso, stuprava la figlia e la "prestava" agli amici: prescritto, non andrà in carcere

Prosciolto per intervenuta prescrizione: non andrà in carcere il padre di Conegliano (Treviso) condannato in primo e secondo grado per aver stuprato la sua bambina per otto anni, addirittura "concedendola" anche agli amici del bar. E questo nonostante la colpevolezza riconosciuta dai giudici d’Appello, che lo hanno condannato a risarcire la giovane vittima.