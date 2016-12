Treviso, studente 18enne travolto e ucciso in stazione da un treno merci

Un 18enne, Luca Sponchiado , è morto a San Biagio di Callalta, nel Trevigiano, dopo essere stato travolto da un treno merci in transito lungo la linea Treviso-Portogruaro. Il traffico passeggeri è stato dirottato per alcune ore su autobus sostitutivi.

Secondo quanto riportato dal "Corriere della Sera", stando ai primi accertamenti il 18enne, in attesa del treno per andare a scuola, si sarebbe seduto sulla pensilina della stazione, oltre la linea gialla.



Il 18enne è morto sul colpo - Il giovane, che stava utilizzando delle cuffiette per ascoltare musica, non si sarebbe reso conto dell'arrivo di un treno merci. Il conducente del convoglio, da parte sua, a causa della fitta nebbia, ha visto il ragazzo seduto con le gambe penzoloni solo all'ultimo momento: nonostante abbia azionato il freno a mano, non è riuscito a bloccare il treno che ha travolta il 18enne che è morto sul colpo.