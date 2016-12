Treviso, sindaco amministra la città seguendo le regole di Scientology

13:28 - Associazioni di volontariato, iniziative parrocchiali, perfino gli Alpini: tutti messi in disparte, perché nel comune di Resana, in provincia di Treviso, l'esoterismo è l'unico argomento a garantirsi l'attenzione del sindaco.



Loris Mazzorato, 50enne primo cittadino di un paese di 10 mila anime, è iscritto alla chiesa di Scientology dall'età di 13 anni. "L'associazione mi ha dato le fondamenta" sostiene, e gira con il codice d'onore in tasca.



Ecco che lezioni sui campi energetici sviluppati dal radicchio rosso, pregiato ingrediente locale di indicazione geografica protetta, corsi di medicina alternativa, convegni di simbologia ed esoterismo trovano largo spazio nelle sale pubbliche della biblioteca comunale.



Ma essere governati con le leggi di Scientology non piace a tutti i cittadini, che lamentano la mancanza di trasparenza di alcune iniziative. Ma, a chi protesta, arriva dal sindaco l'accusa di "non avere la sua apertura mentale".