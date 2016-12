Treviso, salva due minori da stupro: clandestino eroe sogna l'Arma

Ha 25 anni, da 17 vive in Italia, fa il pizzaiolo, ma è senza permesso di soggiorno. Eppure, pur consapevole che la sua condizione di clandestino può costargli cara per la legge italiana, non si è tirato indietro davanti a una situazione di pericolo e ha salvato dallo stupro due 17enni nel parco di Conegliano (Treviso). Il nome dell'eroe è Khalid Nuoreddine, giovane di origini marocchine che sogna di diventare un carabiniere. Intanto, dagli uomini dell'Arma ha fatto arrestare il molestatore, un suo connazionale di 41 anni, non nuovo a questi episodi.