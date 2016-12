Treviso, pubblicità della banca in chiesa durante concerto: il parroco la fa rimuovere

Inizia il concerto in chiesa e sugli schermi montati nei pressi dell'altare compare la pubblicità di una banca. Il parroco interviene immediatamente e fa spegnere i monitor. E' successo a Montebelluna, nel Trevigiano. "Non ne sapevo nulla, quegli schermi erano stati messi per far vedere bene il concerto a tutti non per altre cose", commenta don Antonio Genovese. Il direttore del coro, Mario Fenato, annuncia le sue dimissioni.