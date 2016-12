Treviso, non pagano il biglietto e picchiano l'autista del bus

10:55 - Un gruppo di giovani ha aggredito, per cause al vaglio delle forze dell'ordine, l'autista di un autobus pubblico che li stava trasportando a Treviso. I gruppo piuttosto numeroso composto da studenti avrebbero avuto un diverbio sfociato in calci e pugni all'uomo perché alcuni di loro non avevano pagato il biglietto. L'autista, sceso dal suo mezzo, è stato sottoposto ad un vero e proprio accerchiamento da parte dei giovani studenti che lo hanno aggredito. Indagini sono attualmente in corso per identificare i responsabili