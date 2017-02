Treviso, meningite: insegnante ricoverata in terapia intensiva

Una insegnante di 43 anni, residente nel Trevigiano, si trova ricoverata in terapia intensiva all'ospedale di Castelfranco Veneto per meningite da meningococco di tipo C. Lo rende noto la Direzione sanitaria dell'Azienda Ulss 2 "Marca Trevigiana". La donna è stata accolta nel nosocomio venerdì sera e gli esami di laboratorio hanno evidenziato la meningite. Iniziata la profilassi sui familiari e sui contatti nel luogo di lavoro.