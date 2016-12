Treviso, la lettera dal campo nazista arriva alla famiglia dopo 72 anni

La cartolina postale, ingiallita dal tempo, riportava l'indirizzo del padre Pietro, in via “Batisti” a Villorba. La casa non c'è più, ma il postino, che sa dove abita il fratello del mittente, suona alla porta di Mario Pasin, recapitando una lettera, che ha risvegliato emozioni e ricordi. "Caro padre - si legge sulla cartolna - trovandomi qui io sto bene e cosi spero sia di voi. Tutti voi mi farai sapere come va da quelle parti non pensare per me che me la campo speriamo presto di riabbracciarsi un bacio a tutti tuo Ferruccio".