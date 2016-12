10:01 - Una donna è rimasta ferita, ma non sarebbe in pericolo di vita, per un incendio scoppiato nella propria abitazione di Montebelluna (Treviso). Le fiamme, secondo i vigili del fuoco, sono state innescate dallo scoppio generato da una fuga di gas Gpl. Sempre nel Trevigiano, a Cordignano, una palazzina è stata evacuata, a causa di un incendio sviluppatosi in un'intercapedine della muratura di un'abitazione.