Treviso, il prefetto porta il cagnolino a cena: allontanata dal ristoratore

Invitata a una cena ufficiale a Cimandolmo, il prefetto di Treviso, Maria Augusta Marrosu, ha deciso di portare con sè la sua cagnolina. Ma la presenza di Olga, esemplare di cinque anni a metà strada tra un bassotto e un pincher, non ha lasciato indifferente il ristoratore: "Questo non è un canile " , ha tuonato. E il prefetto, non prima di aver esternato la sua irritazione, ha lasciato il locale.

"Olga si trovava buona e tranquilla nella sua borsa - racconta il prefetto -. Finché si è trattato dell'aperitivo all'aperto tutto è andato bene ma quando siamo entrati in sala e abbiamo appoggiato Olga a terra, tutto è cambiato".



Nessun avviso, all'ingresso, informava che gli animali non erano ben accettati nel locale. "Non è neppure servito che obiettasi che c'è una legge che consente di tenere con sè un cagnolino se non disturba - racconta ancora la Marrosu -. Ho manifestato tutta la mia irritazione e me ne sono andata, senza minacciare nessuno perché sono l'opposto di una rappresentante istituzionale arrogante".



Dal ristoratore nessun passo indietro, neppure successivo: "Ho ricevuto un fascio di rose bianche dagli organizzatori della serata, che si sono scusati con me per l'accaduto. Dal ristoratore, invece, nessuna parola", conclude il prefetto di Treviso.