Treviso, il don che consulta la Bibbia come un elenco del telefono

Edy Savietto è un don originale che ha scoperto un modo per riavvicinare la sua comunità a Dio. Il parroco di Olmi(Treviso) ha trasformato i capitoli e i versetti delle Sacre Scritture in numeri di emergenza da consultare per problemi specifici e concreti come se si trattasse di un elenco telefonico o, ancora meglio, delle Pagine Gialle. Qualche esempio? "Quando sei nel dolore, chiama Giovanni 14", "Sei depresso, Salmo 27", "Perdita di fiducia nelle persone, 1 Cor 13" o "Per grandi invenzioni/opportunità, Isaia 55", consiglia il sacerdote sulla sua pagina Facebook. E il suo post ha già un centinaio di "mi piace".



Don Edy non immaginava un simile successo. Lui, fino al 2013 vice parroco del Duomo di Treviso e attualmente parroco di Olmi, ha confidato a La Tribuna di Treviso: "Non pensavo che rispondessero così in tanti. Forse basta cambiare la formula del messaggio cristiano e la gente comincia ad avvicinarsi. In fondo è quello che chiede Papa Francesco: cercare di rendere l'annuncio del Vangelo comprensibile nella forma, nei modi e nei tempi".



Insomma il messaggio di don Edy è quello di comunicare in maniera semplice e attuale le Scritture. "Ho elencato delle semplici domande che tutti ci poniamo. Poi ho suggerito quale pagina della Bibbia aprire di fronte a queste necessità. La parola delle Scritture è stata detta per andare incontro a ogni uomo. E oggi anche l'uso dei social network può essere un modo per far circolare questa parola in modo diretto e semplice", ha concluso.