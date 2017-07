Treviso, guida per 40 anni senza la patente: scoperto da un agente si congratula

Alla guida per 40 anni senza patente. Un 62enne, libero professionista di Conegliano, in provincia di Treviso, è riuscito a ingannare tutti fino a martedì sera, quando gli agenti della polizia locale lo hanno smascherato. Come riporta Il Gazzettino, il furbetto del volante era solito fornire le generalità di un famigliare che gli somigliava molto e in questo modo riusciva a passare i controlli.