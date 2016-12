Treviso, giudice penale non sentenzia: "Se sbaglio ho la responsabilità civile"

Se ne è lavato le mani, un po' come Pilato. La paura di sbagliare ha frenato Cristian Vettoruzzo, giudice della sezione penale del tribunale di Treviso, che non ha emesso la sentenza e ha rinviato alla Corte Costituzionale il processo di cui era titolare. Il motivo? In caso di errore, sarebbe stato lui a pagare, come stabilito dalla normativa sulla responsabilità civile dei magistrati approvata lo scorso febbraio.