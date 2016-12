Treviso, fuga di monossido di carbonio: muore anziana

Una fuga di monossido di carbonio in un appartamento ha provocato la morte di una anziana donna a Mogliano Veneto, in provincia di Treviso. Il marito della donna è stato ricoverato in ospedale in gravi condizioni. L'allarme è stato dato dai vicini di casa. Secondo una prima ipotesi, la fuoriuscita di monossido potrebbe essere stata causata da una caldaia presente nell'abitazione.