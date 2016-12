Treviso, fatture false per oltre 100 milioni di euro: tre arresti

La guardia di finanza di Treviso ha arrestato tre persone per aver emesso fatture per operazioni inesistenti per oltre 100 milioni di euro, oltre ad un'evasione Iva per oltre 11 milioni di euro. Secondo quanto ipotizzato dagli inquirenti, il sistema fraudolento, che aveva al centro una società operante nella commercializzazione di bevande, si basava su 21 imprese, create ad hoc, per l'emissione di fatture false.