Treviso, evasi 68 mln: tre arresti

Tre imprenditori di un noto gruppo internazionale sono stati arrestati dalla guardia di finanza di Treviso con l'accusa di bancarotta fraudolenta nei confronti di quattro aziende trevigiane, dichiarate fallite tra il 2013 e il 2014. I tre avrebbero distratto rilevante patrimonio societario per 19 milioni di euro e occultato le contabilità societarie in danno del ceto creditorio esposto per oltre 49 milioni di euro.