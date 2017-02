Treviso, e il venerdì sera... bimbi all'asilo per la gioia dei genitori

12 febbraio 2017 10:02 Treviso, e il venerdì sera... bimbi allʼasilo per la gioia dei genitori Iniziativa del Comune, in via sperimentale una volta al mese, con apertura straordinaria delle aule dalle 19.30 alle 22.30. Per le famiglie una spesa di 15 euro a sera

Il venerdì sera chi ha tra i tre e i sei anni va... all'asilo. Accade a Casale, Treviso, per iniziativa del Comune che ha deciso di aprire una volta al mese dalle 19.30 alle 22.30 le aule del nido a partire dal 17 febbraio. Il progetto si chiama "Papà, mamma, io esco" e ha l'intento di far trascorrere agli adulti, al costo di 15 euro, "una serata in libertà", come spiega a La Tribuna Celestina Segato, consigliere comunale e presidente del comitato di gestione della struttura per l'infanzia.

Le motivazioni dietro l'iniziativaL'idea, di fresco lanciata dall'assessore al sociale Paolo Cestaro, spera di raccogliere il pieno di adesioni: per i genitori la possibilità di andare al cinema o al ristorante di venerdì sera, senza dover prenotare per tempo nonne e babysitter, ma passando prima all'asilo nido (ma aperto per l'occasione solo a chi ha dai tre anni in su) per lasciare i figli, senza spendere una fortuna.



"Abbiamo pensato che un servizio di questo tipo possa rendere la vita un po' più facile ai genitori e fornire un'occasione in più alla famiglia", sono le motivazioni di Cestaro che stanno dietro al progetto. E se il successo arriverà "potremmo anche fare qualche giorno in più o accogliere i bambini di altri Comuni", conclude Cestaro.