Treviso, bimbo di 7 anni trova lavoro al papà rimasto disoccupato

13:12 - Il papà da tempo era disoccupato: il figlio, di sette anni, gli ha trovato lavoro. E' successo a Conegliano, in provincia di Treviso. Il bambino, Gideon, nato in Italia da una famiglia di origine ghanese, ha raccontato a un amico di scuola, Gregorio, quanto stava accadendo in casa. L'amichetto a sua volta lo ha detto alla madre che, figlia di un imprenditore della zona, ha portato il lieto fine nella storia.

Treviso, a 7 anni trovano un lavoro al papà di Carla Chelo

Come ha raccontato Gideon all'amico, in casa lavorava solo la madre e con il suo stipendio tiravano avanti in cinque: i genitori, lo stesso Gideon e i suoi due fratelli.



Gregorio a quel punto ha chiesto aiuto alla mamma e così per Patrick Aduhene, quarantenne ghanese papa di Gideon, è spuntata una nuova e inaspettata opportunità lavorativa nell'azienda, nel settore carni, del nonno del piccolo Gregorio.