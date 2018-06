Treviso, bimba 3 anni precipita dal terrazzo di casa: arrestata la madre

Una donna è stata arrestata dai carabinieri di Treviso per il tentato omicidio della figlia di tre anni ancora da compiere. La piccola domenica è precipitata dal terrazzo di casa, ad un'altezza di sei metri, procurandosi un trauma cranico e gravi contusioni. Ricoverata in prognosi riservata all'ospedale di Treviso, non è in pericolo di vita. La madre avrebbe problemi di natura psichica.